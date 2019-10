Anticipazioni Trono Over | Riccardo prova a riconquistare Ida

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La puntata deldi Uomini e Donne, registrata lo scorso primo ottobre e che vedremo in onda i prossimi giorni, sarà ricca di colpi di scena, così come riporta il Vicolo delle News. Si inizia con Gemma Galgani ancora alle prese con JeanPierre e il suo poco interesse. Il cavaliere ha ribadito di non essere attratto dalla dama torinese e che la vede ancora come un'amica. Poi si passa aGuarnieri e Ida Platano: quest'ultima ha iniziato una frequentazione con Armando Incarnato e tra loro c'è stato anche un bacio., però, ha capito che la sua rabbia non era solo semplice gelosia, ma il segnale di un sentimento ancora vivo. Il cavaliere ha così deciso di confessarle suoi sentimenti, leggendo una lettera in studio. La Platano visibilmente scossa ed emozionata ha chiesto del tempo per riflettere sulla decisione da prendere, in quanto ha paura di una nuova delusione. ...

