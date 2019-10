Ambiente | M5S | ‘bene Conte | Sardegna non ritardi uscita dal carbone’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppea ricordare al presidente della Regioneche il programma didal carbone è fissato al 2025 e non si può eludere a questa scadenza. Tra l’altro la ‘decarbonizzazione di economia e finanza’ era un impegno preso anche dal precedente governo, quindi il governo di centrodestra-leghista sardo non può eludere questa sfida di transizione energetica e ambientale”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissionedella Camera, Paola Deiana e Alberto Manca.L'articolo: M5S, ‘benenondal carbone’ CalcioWeb.

M5S_Senato : Il 12 e 13 ottobre vi aspetto a Napoli, per #Italia5Stelle, l’evento che riunisce la nostra grande famiglia. Sarà u… - M5S_Camera : Il 12 e 13 ottobre, a Napoli, si terrà #Italia5Stelle. L’appuntamento riunisce tutta la famiglia del MoVimento 5 St… - M5S_Camera : Il 12 e 13 ottobre dobbiamo essere in tante e tanti a Napoli, per #Italia5Stelle! Saremo lì per parlare di tante co… -