74enne accusata di omicidio stradale | passa col rosso e centauro si schianta

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Stava attraversando la strada, in corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini, sulle strisce pedonali, ma nel momento sbagliato: il semaforo per inti erae quello per le vetture era verde. Così, a gennaio 2019, a Genova, una donna di 74 anni, Rosanna C., è stata colpita da un motociclista, Federico Fontana, un carrozziere trentenne, ultrà del Genoa, che era in sella alla sua moto. Il giovane, dopo avere provato a evitare l’anziana, si è quindito contro una ringhiera di metallo a protezione del marciapiede, ed è morto sul colpo. La donna, invece, è rimasta per diverse settimane in rianimazione. Ora, però, l’anziana è statadi, in relazione al decesso del motociclista. In questi mesi sono stati compiuti molti accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause del decesso, e sono stati valutati il funzionamento del semaforo, ...

