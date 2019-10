Violentata e seviziata per 11 anni dal compagno | “La teneva in un garage senza finestre”

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) Un uomo di 58è stato arrestato per aver tenuto segregata, seviziandola e stuprandola per 11, la compagna. Più volte, inoltre, il 58enne avrebbe aggredito la compagna, cherinchiusa in unaperture, per farsi consegnare la pensione di invalidità del figlio autistico. La donna non aveva denunciato prima per timore che un intervento dei servizi sociali potesse portarle via il figlio.