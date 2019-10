Twitter alza una barriera contro i messaggi indesiderati

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019)(foto Chesnot/Getty Images)ha implementato per le sue versioni iOs, Android e web un filtro per limitare iricevuti tramite direct message. Il “filtro qualità” ha il compito di proteggere gli utenti danon graditi inviati da estranei. https://.com/Support/status/1178761986961596416 “Se abilitato, il filtro qualità per le richieste dinasconde le richieste di conversazione che riteniamo possano essere di scarsa qualità. In questo caso, le richieste filtrate non saranno visibili nella sezione Richieste deiin arrivo e non ti saranno notificate”, spieganel suo centro di assistenza Nella cartella delle Richieste normalmente trovano posto iricevuti dagli account non seguiti. Ora, attivando il filtro, l’utente potrà proteggersi dache contengono potenzialmente contenuti offensivi. ...

