Stop alla caccia in zone ripopolamento | accolto ricorso WWF

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ alla conquista di LINDA… contro Werner e ChriStoph! : Se è vero che i grandi amori sono quelli per cui si deve lottare, quello di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) per Linda Baumgartner (Julia Grimpe) rientra sicuramente nella categoria. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il burbero chef si innamorerà infatti perdutamente della sorella di Christoph (Dieter Bach), ritrovandosi però a combattere su più fronti… Ecco infatti cosa accadrà nei prossimi episodi di Tempesta d’amore in onda in ...

NCIS Los Angeles 10 non va in onda il 27 settembre - Stop alla programmazione a causa di SWAT 2? : Brutte notizie per i fan di NCIS Los Angeles 10. Stasera, 27 settembre, la serie non verrà trasmessa su Rai2. Dopo lo stop alla messa in onda dello scorso marzo, il poliziesco della CBS era tornato il 6 settembre con i nuovi episodi della decima stagione, ma a quanto pare la rete ha già deciso di mandarla in pausa. Niente paura: il cambio di programmazione è temporaneo. Al posto di NCIS Los Angeles 10, stasera andranno in onda gli ultimi tre ...

Bomba d'acqua su Napoli - si fermano i treni della metropolitana : un altro Stop alla linea 2 : Dalle ore 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al...

Dopo lo Stop di De Sciglio e Danilo per Sarri è allarme sulle fasce : La Juventus presenta un organico di caratura internazionale e tanto affollato in alcuni reparti da creare imbarazzo a Maurizio Sarri quando è costretto a lasciare in panchina grandi campioni o tagliarli fuori dalla lista Champions League, come nel caso di Mario Mandzukic ed Emre Can. Se alcuni reparti, come centrocampo e attacco, sono ridondanti, lo stesso discorso non può però essere fatto per i terzini difensivi, infatti in questo ruolo ci ...

Amazzonia - Guterres : “Lo Stop alla deforestazione deve essere un imperativo globale” : “Arrestare la deforestazione e ripristinare le foreste degradate sono imperativi globali”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Gutteres, a margine dell’Assemblea Generale all’Onu. “Per ogni dollaro speso per ripristinare le foreste degradate, possono essere recuperati fino a 30 dollari in benefici economici e riduzione della povertà”, ha precisato: “La deforestazione in corso della ...

Napoli - allagata stazione Piazza Garibaldi. Stop al traffico ferroviario sulla linea 2 : Dalle 4 è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Un violento nubifragio che si e’ abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi con erosione della massicciata e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sono intervenute le squadre tecniche di ...

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : Stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Ultimo episodio di Hawaii Five-0 9 su Rai2 e poi Stop alla programmazione? Trama 22 settembre : La programmazione di Hawaii Five-0 9 su Rai2 è destinata a far discutere di nuovo i suoi fan. Stasera, 22 settembre, è previsto l'Ultimo episodio della nona stagione, poi la serie sarà in pausa. Stando a quanto si legge, il pubblico non potrà assistere al consueto doppio appuntamento ma dovrà accontentarsi di un'unica puntata, proprio quando la stagione 9 era appena iniziata su Rai2. Si parte con l'episodio 9x05 intitolato Il racconto di Jerry, ...

F1 - GP Singapore 2019 : le possibili strategie e pit-Stop per la gara. Occhio alla safety-car! : L’eccezionale risultato della Ferrari e del monegasco Charles Leclerc ha un po’ cambiato il quadro delle aspettative in merito al GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Ci si aspettava un confronto tra le Mercedes e le Red Bull, sulla carta più adatte della Rossa a tracciati ad alto carico aerodinamico come quello di Marina Bay. E invece le migliorie apportate dai tecnici del Cavallino Rampante (come testimoniato anche ...

Emma Marrone : annuncia uno Stop momentaneo dalla musica : Emma Marrone in queste ore ha spiazzato i fan con un messaggio via social: "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute". Il tutto è stato accompagnato da uno screenshot in cui compare una frase di John Lennon: "La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani." La cantante 35enne è finita tra i trend topic del momento, a causa dell'annuncio dello stop momentaneo dalla musica. L'ex allieva di Amici nel ...

Stop al decreto ambiente : bonus rottamazione e sconti green non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...

Emma Marrone - Stop alla musica e ai concerti : "Devo affrontare un problema di salute - poi torno da voi" : Un lungo messaggio pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Instagram quello che Emma Marrone, ritornata in vetta alle classifiche con il suo ultimo singolo Io sono bella uscito soltanto pochi giorni fa, ha deciso di condividere con i suoi fan "affinché lo sappiate da me per rassicurarvi e non creare allarmismi inutili".La cantante, che il prossimo 4 ottobre avrebbe dovuto esibirsi a Malta in occasione del concerto di Radio ...

Farmaco contro l’acidità di stomaco potenzialmente cancerogeno : Stop alla distribuzione [MARCA e DETTAGLI] : Bloccata la distribuzione di un Farmaco utilizzato per combattere l’acidità di stomaco che potrebbe essere potenzialmente cancerogeno. Si tratta di un Farmaco a base di ranitidina prodotto dall’azienda farmaceutica Sandoz divisione del gruppo Novartis. Il prodotto in questione è un generico che utilizza il principio attivo dell’originale Zantac, sviluppato dal gruppo farmaceutico francese Sanofi. Si tratta di una decisione ...