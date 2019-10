Roma Metropolitane chiude | via alla procedura di liquidazione Il Campidoglio | “La metro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) La societàsarà liquidata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha votato una memoria in cui annuncia di non voler ricapitalizzare la municipalizzata, così già domani mattina l’amministratore unico Marco Santucci porterà i libri in tribunale e darà il viadi fallimento. L’azienda, che dal 2005 si occupava di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in città – a iniziare dlinea C dellapolitana – continuerà a essere operativa finché non saranno esauriti i progetti in essere. Licenziamenti per 45: caos e proteste. Fassina ferito – Nel frattempo, i servizi saranno in parte spostati alle dipendenze del Dipartimento capitolino Trasporti e in parte girati all’Agenzia capitolina per la Mobilità. E’ probabile, dunque, che gli uffici di via Tuscolana continueranno a lavorare fino al ...

lauraboldrini : La mia solidarietà a Stefano #Fassina per quello che è accaduto oggi mentre era al fianco dei lavoratori davanti al… - HuffPostItalia : Stefano Fassina ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane - mariannamadia : Il PD ha sbagliato a non pretendere che nel Governo ci fosse una specifica responsabilità su Roma. Oggi nuovo falli… -