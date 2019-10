Rifiuti a Roma, si dimette CdA dell'Ama

A un centinaio di giorni dal suo insediamento, si è dimesso il CdA di Ama. Alla basea decisione lo scontro col Comune di, socio unicoa municipalizzata, sul bilancio 2017. Più che i 18 mln di euro contesi per la gestione dei servizi cimiteriali, pesa per Ama l'inerzia e la mancanza di una concreta e fattiva collaborazione da parte del Comune. "Non abbiamo più fiducia in voi", scrivono in una lettera di sei pagine indirizzata alla sindaca, Vrginia Raggi, i tre membri del Cda, spiegando le ragionie dimissioni.(Di martedì 1 ottobre 2019)