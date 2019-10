Rabbids Coding è il nuovo gioco di Ubisoft che offre ai giocatori gli strumenti per

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019)ha annunciato, un'esperienza educativa divertente e coinvolgente cheaigliper imparare a programmare.sarà pubblicato l'8 ottobre gratuitamente tramite Uplay e per giocare non è necessario avere nessuna esperienza in fatto di programmazione.Lo scopo delè di ripulire un'astronave che è stata invasa daisemplicemente impartendo dei comandi ad un Rabbid che indossa un dispositivo di controllo mentale. Inon dovranno fare altro che trascinare le istruzioni dal menu in modo da ordinarle, prima di premere il pulsante di riproduzione.L'obiettivo di ogni livello è fornire le istruzioni più semplici possibili per completare l'attività. Alla fine isbloccheranno un ambiente sandbox, permettendo loro di esplorare e giocare con le istruzioni che riterranno appropriate.Leggi altro...

