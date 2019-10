Manovra | in arrivo il bonus befana | fino a 475 di sconti per chi paga con carte e bancomat

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il governo sta studiando alcuni strumenti per contrastare l'evasione fiscale attraverso gli incentivi per effettuare piùmenti elettronici. Oltre al meccanismo del cashback l'esecutivo potrebbe mettere in campo un maxi-, da restituire una volta l'anno, già denominatodella. Ecco cos'è e come potrebbe funzionare.

FI_ultimissime : RT @FI_Veneto: #Manovra, @RenatoBrunetta: #Crescita da zero virgola, in arrivo stangata da 5 miliardi @Forza_Italia - IlMattinale : RT @FI_Veneto: #Manovra, @RenatoBrunetta: #Crescita da zero virgola, in arrivo stangata da 5 miliardi @Forza_Italia - emmemea : RT @marcomariani: La manovra in arrivo e il malessere dei commercialisti: l'analisi di @ChiccoPadula nel giorno di approvazione del Nadef e… -