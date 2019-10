Attenti al nonno | il miglior antifurto funziona meglio a colpi di scopa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Massimo M. Veronese Non ci sono più i vecchi di Claudio Baglioni «gli occhiali per vederci da vicino a misurar le gocce, per una malattia difficile da dire» o di Renato Zero «sguardi bassi alla paura, di ritrovarsi soli, quando gli anni son fucili contro». Anzi. I vecchi, gli anziani, i «diversamente giovani», non si spaventano più di fronte a quei fucili contro e gli occhi non li abbassano tante volte nemmeno davanti alla paura. È vero che, agnellini come sembrano, sono sempre le prede preferite di lupi, volpi e sciacalli. Quattro nonni su 10 hanno subito almeno un tentativo di truffa, i raggiri in un anno sono più o meno 20mila, gli agguati sono cresciuti dal 10 per cento. Ma c'è anche un esercito di pantere grigie armate di spazzoloni e mattarelli che nell'era dell'incertezza della pena e della legittima difesa perseguitata come colpa è deciso a non arrendersi se non ...