Un video gameplay di Nioh 2 mostra il multiplayer con 3 giocatori in azione

Un nuovo video gameplay di Plants vs Zombies : La Battaglia di Neighborville si focalizza sulla modalità Battle Arena : PopCap ed EA hanno ufficialmente svelato Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville all'inizio di questo mese. Il gioco arriverà a ottobre anche se la Founder's Edition è già disponibile. Si tratta di un'anteprima del titolo in cui i videogiocatori potranno diventare Vicini Fondatori e, una volta per ciascuna delle sei settimane prima del lancio, scoprire le nuove modalità del gioco, ambientazioni e altre imperdibili features in-game.In ...

Un nuovo video gameplay di The Surge 2 mostra una boss fight nella modalità New Game+ : The Surge 2 di Focus Home Interactive e Deck 13 arriva oggi, 24 settembre, su PC e console, e promette ai giocatori una sana dose di violenza e smembramenti.A partire da oggi, dunque, esploreremo l'enorme e devastata Jericho City cercando di sopravvivere contro atroci minacce e affrontando numerosi nemici.Ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a The Surge 2, che potrebbe risultare utile a coloro che sono ancora indecisi se ...

Marvel's Avenger : nuovi dettagli e video gameplay per Vedova Nera : Il profilo Twitter di Marvel's Avengers ha pubblicato un filmato e svelato nuovi dettagli su Vedova Nera (aka Natasha Romanoff), uno dei supereroi controllabili nel nuovo titolo di Crystal Dynamics.Non avrà la forza di Hulk o l'armatura di Iron Man, ma l'allenamento di Natasha e la sua innata capacità di mantenere la calma in ogni situazione la rendono una combattente eccezionale, inoltre può fare affidamento su un vasto arsenale di gadget e ...

The Outer Worlds torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay della durata di quaranta minuti di The Outer Worlds, il nuovo GDR di Obsidian in arrivo nei negozi il prossimo mese.Il filmato mostra è ambientato nelle fasi iniziali dell'avventura e offre una panoramica delle meccaniche di combattimento ed esplorazione, il sistema di dialoghi e fare la conoscenza di alcuni dei personaggi che incontreremo durante il nostro soggiorno ad Halcyon. In particolare ...

Ecco i video gameplay di Death Stranding mostrati al TGS 2019 con la traduzione in inglese : In questi giorni sono emerse una marea di informazioni sull'attesissimo Death Stranding che, come ormai saprete, è stato tra gli assoluti protagonisti del Tokyo Game Show 2019.Dall'evento giapponese abbiamo ottenuto nuovi dettagli sulla componente multiplayer, la conferma dell'assenza di un game over tradizionale e, ovviamente, abbiamo avuto l'occasione di ammirare il gioco in azione nei video gameplay.Tuttavia, la presentazione al TGS è stata ...

Baldur's Gate 1 e 2 e Icewind Dale Enhanced Edition si mostrano in un nuovo video gameplay : Non molto tempo fa Skybound Games e Beamdog hanno annunciato l'arrivo di molti classici RPG fantasy come Baldur's Gate, l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Baldur's Gate II, Planescape: Torment, Icewind Dale e Neverwinter Nights su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio ufficiale confermava l'arrivo dei famosi titoli nel corso dell'autunno e, ora, per lenire l'attesa ecco che IGN ha deciso di mostrarci Baldur's Gate 1 e 2 e ...

Nioh 2 si mostra in nuovissimo video gameplay dedicato allo scontro con un boss : Grazie alla TGS abbiamo potuto mettere le mani su diverse informazioni relative all'attesissimo Nioh 2, ed ora (grazie ad un nuovo gameplay) possiamo vedere le meccaniche di gioco in azione.Nioh 2 è senza dubbio uno dei titoli più importanti del TGS e Koei Tecmo ha iniziato l'evento proponendo un video gameplay che mostra l'area Village of Cursed Blossoms. Terminato l'evento, è stato mostrato un nuovo video in 4K che mostra un epico scontro ...

Un nuovo video gameplay mostra Sniper : Ghost Warrior Contracts in azione : Gli appassionati di cecchinaggio sapranno che a novembre arriverà il nuovo Sniper: Ghost Warrior Contracts di CI Games.Manca ancora un po' di tempo prima dell'uscita del nuovo capitolo della serie ma, per lenire l'attesa, ecco che IGN ha deciso di pubblicare un video gameplay che ci permette di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche di gioco."Immergiti nell'esperienza di gioco perfetta di un tiratore scelto nelle terre inospitali della ...

The Last of Us Part II sarà presente alla Madrid Games Week probabilmente con un nuovo video di gameplay : Recentemente, durante una conferenza di Gamestop è stato mostrato un nuovo video di gameplay dedicato a The Last of Us Part II. Secondo ulteriori indiscrezioni questa demo sarebbe stata mostrata al pubblico in futuro.Ora veniamo a sapere che il gioco di Naughty Dog presenzierà alla Madrid Games Week che si terrà dal 3 al 6 ottobre ed è probabile quindi che il video verrà pubblicato durante l'evento.Un post sul blog spagnolo di PlayStation, ...

MediEvil : il remake torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay dal TGS 2019 : Durante il corso del Tokyo Game Show, Sony ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay dell'atteso remake di MediEvil.Il video è ambientato nelle fasi iniziali dell'avventura, quando il protagonista Sir Daniel Fortesque ritorna in vita e inizia la sua epopea per sgominare l'invasione dell'esercito demoniaco del malvagio Zarok. Nonostante il filmato presenti doppiaggio e sottotitoli in giapponese, si tratta di un'ottima occasione per constatare il ...

The Outer Worlds : ecco un nuovo video gameplay di 20 minuti dal TGS 2019 : Durante il Tokyo Game Show 2019 è stato presentato un nuovo video gameplay di 20 minuti di The Outer Worlds, il nuovo attesissimo RPG di Obisdian in arrivo nei negozi il prossimo mese.Il filmato mostra una sessione di gioco ambientata nelle fasi iniziali dell'avventura, che permette di dare un nuovo sguardo alle meccaniche di combattimento ed esplorazione, il sistema di dialoghi e fare la conoscenza di alcuni dei personaggi che incontreremo ...

Dragon Ball Z Kakarot in nuovi video gameplay dal TGS : Dragon Ball Z Kakarot non poteva mancare al Tokyo Game Show 2019, infatti in occasione della fiera di settore tutta nipponica l'atteso gioco ha ricevuto niente meno che una data di lancio per PS4, Xbox One e PC, seguita anche dall'annuncio riguardante una notevole Collector's Edition.Bandai Namco ha presentato sul palco una serie di video gameplay giocati nei panni di Vegeta, principe dei Sayan. Sony ha invece pubblicato dei gameplay nei quali ...

Ancora gameplay per Final Fantasy 7 Remake dal TGS : boss e invocazioni in video : C'è Ancora di che saziarsi per quanti attendono Final Fantasy 7 Remake al varco, pronto a travolgerli di azione, meccaniche ruolistiche e magica narrazione dal prossimo 3 marzo, solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Dopo aver mostrato un nuovo trailer e qualche scampolo di gameplay in occasione del Tokyo Game Show 2019, Square Enix torna a mettere sul piatto del materiale inedito per il rifacimento della sua settima Fantasia Finale, ...

Death Stranding si mostra in un nuovo imperdibile video gameplay : Come già annunciato in precedenza, Hideo Kojima è salito sul palco della Tokyo Game Show 2019 per presentare un nuovo filmato di gameplay dell'attesissimo Death Stranding. Il video è ancora una volta incentrato sul protagonista Sam Bridges ed approfondisce diversi aspetti del sistema di personalizzazione a disposizione del giocatore.Da quanto visto nel video potremo infatti avere pieno controllo sulla personalizzazione sia degli accessori di Sam ...