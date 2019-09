Scatta l’allerta per l’uragano Lorenzo sulle isole Azzorre

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 30 settembre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion L’uraganoè sceso a Categoria 2 ( su una scala da 1 a 5) con venti medi a 175km/h(raffiche sui 220km/h), ma mira adesso lenord-occidentali dove èl’allerta ed arriverà probabilmente mantenendosi di tale intensità tra domani sera e Mercoledì mattina. immagine satellitare di stamani In questa zona come vediamo dalla simulazione del modello europeo potrebbero arrivare raffiche di vento fin quasi 200km/h, onde sui 12metri e anche piogge sui 200mm. L’istituto meteorologico portoghese stamani ha lanciato ufficialmente l’allarme uragano per le. simulazione onde e raffiche di vento per Mercoledì mattinaZona famosa per l’Anticiclone adesso in pericolo per questo intenso ciclone che potrebbe stracciare ogni record. A seguire rimane ...

Dalla_SerieA : Il QS in prima pagina: 'Scatta l’allerta Max per Giampaolo' - - MilanNewsit : Il QS in prima pagina: 'Scatta l’allerta Max per Giampaolo' - FlashTV32426221 : RITIRATO FARMACO IN ITALIA: SCATTA L’ALLERTA -