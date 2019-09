Modello 770 del 2019 | chi deve inviarlo | istruzioni e prossime scadenze

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il770 viene utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2018, i versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. I sostituti d’imposta possono suddividere il 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente ed assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY; locazioni brevi inserite all’interno della CU; somme liquidate a seguito di pignoramento ...

