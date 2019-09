L' ingrediente perfetto su La7 ogni domenica mattina con Roberta Capua e Gianluca Mech

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Dopo avervi raccontato in anteprima Mica Pizza e Fichi con Tinto, Blogo è in grado di anticipare anche titoli e dettagli di un altro nuovo programma che andrà ad arricchire il palinsesto del weekend di La7. Si tratta di L', in onda a partire da13 ottobre alle ore 11 circa. Alla conduzionee l'imprenditore, inventore della dieta tisanoreica. Si tratta di un programma, firmato da Elio Bonsignore, che prevede che inpuntata vengano svelati gli ingredienti perfetti per rendere gustose e piacevoli le giornate.In questa sorta di viaggio alla scoperta dei sapori del nostro Paese, lasi dedicherà alla preparazione delle ricette, mentrespiegherà l’importanza di alcuni ingredienti per quanto concerne benessere e salute.hanno già lavorato insieme, sempre per La7, in Belli Dentro e Fuori, andato in onda un ...

