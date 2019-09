L’abbraccio tra Immobile e Inzaghi chiude il capitolo della lite tra i due

Taylor Mega mostra L’abbraccio hot con Erica Piamonte - poi spiazza i fan : «Non ho mai detto di essere eterosessuale» : Dietro l’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte si nasconde qualcosa di più? Sono in molti a chiederselo, soprattutto da quando l’esperienza del Grande Fratello è terminata. Le ragazze, che si sono conosciute durante il reality, non si sono più perse di vista. La frequentazione è sotto gli occhi di tutti: nelle stories di Instagram mostrano i momenti insieme e in alcuni casi si lasciano andare a piccole dediche in pubblico.\\ Nelle ultime ...