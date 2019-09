Draghi | “Serve più spesa pubblica per far fronte al rallentamento globale dell’economia”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) “E’ più urgente di prima” che i governi dei singoli Paesi si impegnino a spendere di più per farealdell’economia ed è anche “essenziale” che l’Eurozona si impegni sul lungo termine per realizzare quell’unione di bilancio necessaria per competere con le altre potenze globali. Lo ha indicato il presidente della Bce Marioin un’intervistata sul Financial Times online. Nell’intervista, osserva il Ft,mostra di sostenere pienamente la richiesta del presidente francese Emmanuel Macron di realizzare trasferimenti tra i Paesi dell’Eurozona al fine di sostenere la moneta unica sul lungo termine. Per il presidente della Bce, “alla luce della debolezza dei singoli Stati nel contesto di un mondo globalizzato, quello che conta è rendere l’Unione più forte“. E per rafforzare l’Unione economica e ...

