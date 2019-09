Una serata a Sampieri per ricordare le vittime del naufragio

No - Non è la Bbc : Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni in Una serata evento su Rai2. Tra gli ospiti Raffaella Carrà e Ambra Angiolini : Gianni Boncompagni e Renzo Arbore Renzo Arbore si riaffaccia nella prima serata di Rai2, questa volta per celebrare una grande mente della televisione quale è stata Gianni Boncompagni. Si intitolerà No, Non è la Bbc – come il jingle del loro programma Alto Gradimento – la serata evento con cui stasera lo showman pugliese ripercorrerà la carriera artistica del padre di Non è la Rai - scomparso il 16 aprile 2017 – nonché ...

Partecipa al nostro gioco e vinci Una serata da “TRITO” Pub Gourmet a Portici : Partecipa al nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per iscriverti) e cercare di indovinare ...

Grande Fratello - l'imprevedibile omaggio di Maurizio Costanzo : Mediaset - Una serata senza precedenti : Maurizio Costanzo celebra i vent'anni del Grande Fratello. L'omaggio del giornalista alla trasmissione (quest'anno condotta dal diretto di Chi, Alfonso Signorini) avverrà con uno speciale del Maurizio Costanzo Show dedicato interamente al reality. Sembrano dunque lontani i giorni in cui il marito di

Rai - la voce esplosiva su Antonella Clerici : presto Una prima serata (nonostante Teresa De Santis) : Secondo le ultime indiscrezioni di Blogo, Antonella Clerici sarebbe pronta a tornare in prima serata su Rai 1, nonostante i dissapori con il direttore di rete Teresa De Santis. La conduttrice sarebbe stata scelta da Viale Mazzini per presentare una serata speciale dedicata al delicatissimo tema dell

Partecipa al nostro gioco e vinci Una serata da “Trito” Pub Gourmet a Portici : Partecipa al nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per iscriverti) e cercare di indovinare ...

Alessandra Amoroso a Una serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù a Roma a novembre : info su ospiti e biglietti in prevendita : Ci sarà anche Alessandra Amoroso a 45535, Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù, l'evento benefico atteso per il 20 novembre a Roma a supporto del noto ospedale pediatrico. Celebrità del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport saranno vita ad un importante evento con l'obiettivo di festeggiare i 150 dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, condividendo storie di speranza legate alla quotidianità del centro di eccellenza ...

Una VITA - anticipazioni puntata in seconda serata del 17 settembre su Rete 4 : anticipazioni puntata 819 di Una VITA di martedì 17 settembre 2019 in seconda serata su Rete 4: Samuel nega le accuse di Blanca e inVITA quest’ultima a far pace con Diego. La ragazza dice però di essere disposta a tornare con Samuel, pur di poter crescere il piccolo Moises. Lucia svela a Fabiana e Carmen di essere figlia di una domestica e mostra loro una croce che tiene sempre appesa al collo. Si tratta dell’unico ricordo che lei ...

Anticipazioni Una Vita del 17 settembre - prima serata : Arturo sta recuperando la vista : Cambia la programmazione della telenovela Una Vita che vedrà ridotto lo spazio a lei dedicato in prima serata. Oggi 17 settembre, infatti, le vicende di Acacias 38 dureranno di meno in concomitanza con il ritorno de Il Segreto su Rete 4. Si tornerà, dunque, alle abitudini della scorsa primavera con l'inizio della puntata previsto alle ore 22:30 circa, al termine della telenovela 'cugina'. Ma le novità non finiscono qui: sabato 21 settembre, ...

Stefano De Martino/ Stasera tutto è possibile? 'Come Una serata a casa di amici' : Stefano De Martino conduce la quinta edizione di Stasera tutto è possibile in onda questa sera, lunedì 16 settembre, in prima serata su Rai 2 alle 21.20.

Club Italia : Una serata per Clay Regazzoni : Nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, il Club Italia ha voluto ricordare e rendere omaggio alla memoria di Clay Regazzoni, un socio e, sopratutto, un amico speciale, con una serata a lui dedicata. Giovedì 5 settembre, la corte dello storico Palazzo Borletti progettato dagli architetti Gio Ponti ed Emilio Lancia è stata il […] L'articolo Club Italia: una serata per Clay Regazzoni sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Una serata per Moana Pozzi su Iris a 25 anni dalla scomparsa : Era il 15 settembre 1994 quando Moana Pozzi, una delle icone dell'erotismo più popolari della storia cinematografica italiana, veniva a mancare alla sola età di 33 anni in una clinica di Lione per un tumore al fegato.A 25 anni dalla drammatica morte il canale tematico Mediaset Iris (diretto da Marco Costa) vuole rendere omaggio all'attrice genovese omaggiandola con un'intera serata. Si parte alle 21:15 con la pellicola in prima visione ...

Partecipa al nostro gioco e vinci Una serata da “Trito” Pub Gourmet a Portici : Con il campionato di serie A torna anche il nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per ...

Partecipa al nostro gioco e vinci Una serata al Trito Pub gourmet di Portici : Con il campionato di calcio di serie A torna anche il nostro gioco organizzato in collaborazione con il “Trito” Pub gourmet di Portici (NA). Grazie al Pub “Trito” di Portici anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per ...

Franco Zeffirelli - il Portofino International Festival celebra il Maestro con Una serata commemorativa : Omaggio a Franco Zeffirelli al Portofino International Festival. Il prossimo 27 settembre, penultima data della kermesse ligure, sarà dedicata al Maestro scomparso tre mesi fa con un concerto commemorativo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Dmitry Morozov e alcune tra le più brave ed eleganti soprano internazionali che canteranno le più celebri arie d’opera legate alle grandi regie del Maestro Zeffirelli. Le cantanti indosseranno i ...