Turista 60 enne va uno strip bar e muore d’infarto guardando le formose ballerine

Dispersa Turista tedesca 65enne : ricerche in mare : Sono in corso da ieri sera le ricerche di una turista tedesca di 65 anni, Kunigunde Eleonore Kupfer della quale non si hanno notizie da mercoledì, giorno in cui non ha fatto rientro in albergo, a San Bartolomeo al mare, dove soggiornava con un gruppo di turisti. Già da ieri le ricerche si sono concentrate a Bordighera, dove la donna era andata il giorno precedente la scomparsa. La stanno cercando vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera e ...

San Vito Lo Capo - Turista 67enne mangia del tonno e finisce in ospedale : è grave : Da una prima analisi la donna di 67 anni, turista milanese in Sicilia, sarebbe stata colta dalla sindrome sgombroide provocata dall'istamina che porta a un abbassamento della pressione. Le condizioni di salute, riportano i media locali, sono ancora serie. Non si tratta del primo caso sull'isola.Continua a leggere

Padova - culTurista 23enne ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo dalla fidanzata : Aveva appena partecipato ad un’esibizione di body building presso la Fiera di Padova, durante la quale aveva vinto quattro medaglie. Daniele Pozzi, culturista originario della provincia di Varese, aveva già postato sui social le foto con al collo i premi ricevuti. Eppure qualcosa deve essere accaduto nella notte: infatti il giovane, che aveva solo 23 anni, è stato ritrovato ormai privo di vita lunedì all’alba nella sua camera d’albergo. Quando ...

Salento - arrestato 35enne che ha travolto e ucciso cicloTurista : era positivo alla cocaina : L'imbianchino è accusato di omicidio stradale per la morte di un 60enne belga. La vittima stava facendo un'escursione in bici assieme ad altri quattro connazionali

Ennesimo scippo a Napoli : rapinata un’anziana Turista nel centro storico : Ignazio Riccio Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Borrelli: “È emergenza sicurezza in città” Fa ancora discutere lo scippo effettuato ai danni di un’anziana turista alla Pignasecca di Napoli, l’Ennesimo nella città partenopea nei confronti dei visitatori che arrivano da altre regioni e dall’estero. A segnalare l’episodio è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che è preoccupato dell’immagine ...

Salento - tuffo di 15 metri dal Ciolo : 21enne Turista francese ferita gravemente : La ragazza non è riuscita a muovere le gambe dopo l'impatto con l'acqua e gli altri bagnanti hanno aiutato i soccorritori, portandola fino agli scogli da dove è stata prelevata da 118 e Guardia costiera. Non dovrebbe essere in pericolo di vita

Mykonos - Turista napoletano 21enne cade dalla moto d'acqua e muore : indaga la polizia : Tragedia nell'isola greca di Mykonos dove un 21enne di Napoli, Antonio Borrelli, è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre era alla guida di...

Isola d’Elba - Turista 33enne napoletano trovato morto a letto : disposta autopsia : Tragedia all'Isola d'Elba dove oggi all'ora di pranzo i genitori dell'uomo lo hanno trovato morto nel letto nella casa vacanze che divideva con loro. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenze. A far luce sul decesso sarà l'autopsia disposta dalla procura.Continua a leggere

Cilento - Turista francese 29enne disperso : dopo una settimana di ricerche di lui ancora nessuna traccia : Proseguono senza sosta le ricerche di Simon Gautier, turista francese di 29 anni disperso sulle montagne del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. Il giovane si era avventurato nella zona per un’escursione sul sentiero montano che collega Policastro alla frazione di Scario quando ha avuto un incidente e ha chiamato i soccorsi: “Sono caduto in una scarpata, ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo”, ha ...

Bari - molesta e palpeggia Turista coreana nella stazione Centrale - denunciato un 60enne : La donna è riuscita a fuggire. Ma due giorni dopo l'uomo ci ha riprovato e questa volta la turista ha chiesto aiuto agli agenti della polizia ferroviaria che hanno rintracciato l'aggressore

Milano - straniero molesta Turista 14enne/ 'Toccata con insistenza davanti alla madre' : straniero molesta turista: choc a Milano, zona stazione Centrale. E' stata palpeggiata da un 30enne con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Milano - straniero palpeggia Turista 14enne : Valentina Dardari L’uomo è stato fermato e denunciato con l’accusa di violenza sessuale Brutta esperienza per una ragazzina di 14 anni in vacanza a Milano con i suoi genitori. La giovane turista americana è stata palpeggiata da un turco di 30 anni con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Quando la madre della ragazza si è messa a urlare l’uomo ha cercato di fuggire. Gli agenti della Polfer sono però riusciti a ...

Milano - Turista 14enne molestata in stazione centrale mentre era con la madre : 30enne fermato per violenza sessuale : Una turista americana di 14 anni è stata molestata mentre si trovava con la madre alla stazione centrale di Milano. Un 30enne senza fissa dimora di origine turche, poi fermato per violenza sessuale, le ha palpeggiato le parti intime. MilanoToday, che riporta la notizia, riferisce che il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 della mattina di lunedì 12 agosto nella galleria dei Mosaici. La ragazzina era in vacanza nel capoluogo lombardo con entrambi ...

Napoli - donna arrestata per omicidio stradale a Ischia : la vittima è un Turista 16enne. Nel 2012 aveva già ucciso un carabiniere : aveva già investito e ucciso un carabiniere nel 2012. La stessa persona, sabato scorso ha travolto un ragazzo albanese di 16 anni, uccidendolo. Una donna di 40 anni è stata arrestata ad Ischia per l’omicidio stradale di James Veismaili. Il giovane era da due settimane in vacanza sull’isola al largo di Napoli, ospite della sorella. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna stava procedendo ad alta velocità quando ha perso il ...