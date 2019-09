Vieni Da Me | Conversano chiede a Giada di sposarlo | ma lei non risponde

Fonte : dilei

(Di sabato 28 settembre 2019) Ada Me, GiovanniPezzaioli di, ma lei non. Nel programma di Caterina Balivo è andata in scena una proposta di nozze he però non è finita nel migliore dei modi per l’ex tronista di Uomini e Donne. L’imprenditore si è presentato nello studio dida Me insieme alla compagna a cui è legato da nove anni e che gli ha regalato anche un figlio. Nello studio Rai,ha organizzato una sorpresa per la fidanzata, pronto are la sua mano. Giovanni ha organizzato tutto nei minimi dettagli e, dopo l’intervista, si è allontanato con la complicità di Caterina Balivo, che è rimasta al centro delle studio,ndo alla Pezzaioli di raccontare l’esperienza a Miss Italia. Poco dopo si è presentato con un fascio di rose rosse, pronto a fare la sua proposta di matrimonio a. “Io, dopo nove anni sono qui ...

