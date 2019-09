La Juve sarebbe proiettata verso nuovi colpi ad effetto | Pogba | Mbappé | Felix e Salah

Juventus - fra le possibili alternative ad Alex Sandro ci sarebbero Beruatto e Bernardeschi : La Juventus è pronta ad affrontare tre partite molto importanti che riguardano Serie A e Champions League: in campionato sabato alle ore 15:00 giocherà contro la Spal, mentre martedì ci sarà la seconda giornata di Champions League all' 'Allianz Stadium' contro il Bayer Leverkusen, in attesa del big match di Serie A contro l'Inter a San Siro previsto domenica 6 ottobre. Maurizio Sarri deve fronteggiare in particolare la situazione infortuni: gli ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : sarebbe difficile il recupero per l'Inter : La Juventus, in questo inizio stagione, oltre ad avere dei problemi difensivi che l'hanno portata a subire diversi gol in Serie A e Champions League, deve fronteggiare anche la situazione infortuni giocatori. A pesare maggiormente sono gli stop dei terzini destri, in particolar modo di De Sciglio e Danilo, che probabilmente rientreranno dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, per questo sabato, difficilmente Sarri potrà contare su Alex Sandro, ...

'The Athletic' - retroscena Juve-Guardiola : ci sarebbe stato incontro fra le parti a marzo : Nonostante siano passati più di 20 giorni dalla fine del calciomercato, uno degli argomenti più chiacchierati resta proprio questo, in particolar modo oltre alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi in gennaio (la Juventus dovrà necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori), si parla anche di clamorosi retroscena di mercato associati a possibili incontri importanti nei mesi scorsi. Recentemente si è parlato della ...

Juventus - Paratici sarebbe sulle tracce di Willian e Meunier : Fabio Paratici, nei suoi anni, alla Juventus ha sempre colto le opportunità che si presentavano nel mercato degli svincolati. Nella rosa attuale dei bianconeri ci sono ben quattro giocatori arrivati a parametro zero ovvero Sami Khedira, Emre Can, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Dunque la Juve è molto brava a scovare quei calciatori in scadenza di contratto, ma che possono dare tanto a livello tecnico. Perciò è lecito attendersi che Fabio Paratici ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic : c’è il Manchester United - il nodo sarebbe l’ingaggio : Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita e Mario Mandzukic è il primo giocatore da piazzare. Già in estate si era capito che per lui nel progetto bianconero non c’era spazio ma nessuno era riuscito a portarsi a casa il croato. Con l’esclusione dalla lista Champions e nessun minuto in campo la certezza è che l’attaccante dovrà cambiare aria già a gennaio. Nonostante i 33 anni le pretendenti non mancano, tra queste ci sarebbe anche il ...

Juventus - la cessione di Mandzukic in Qatar sarebbe in stand-by : In questi giorni in casa Juventus si sta lavorando per definire la questione legata a Mario Mandzukic. Il croato nelle ultime settimane non è stato convocato da Maurizio Sarri e probabilmente non sarà nemmeno nell'elenco dei giocatori a disposizione per la gara contro il Brescia. Il bomber ex Atletico Madrid è in trattativa con l'Al Rayyan, ma l'affare non sta procedendo a passo spedito. Infatti, sabato nel pre partita di Juventus - Verona, ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronte due cessioni per gennaio : Perin e Pjaca : Sarà un mercato di gennaio molto interessante quello che riguarderà la Juventus: si attendono sicuramente delle novità già entro settembre sulla situazione Mandzukic, che dovrebbe accettare l'offerta di alcune società del Qatar, anche se i bianconeri chiedono 10 milioni di euro per la sua cessione. Qualora non si concretizzasse, possibile una cessione a gennaio della punta bianconera. Probabili partenze dovrebbero riguardare anche due giocatori ...

Dalla Francia - Le10Sport : Juve-Neymar - ci sarebbe stata offerta da 100 milioni più Dybala : Nonostante il calciomercato si sia chiuso da più di 20 giorni, continuano ad arrivare interessanti retroscena di mercato riguardanti le principali società europee. Su tutte quelle più chiacchierate sono Barcellona, Paris Saint Germain e Juventus. Ad esempio la società catalana, per bocca del suo presidente Bartomeu, qualche giorno fa ha confermato la volontà di voler investire in estate su Neymar, tanto è che la dirigenza catalana avrebbe ...

Gazzetta : “Allegri sarebbe stato massacrato per la partita della Juve col Verona» : La Gazzetta dello Sport, così come tutti i quotidiani compresa La Stampa di Torino, sono impietosiu nell’analizzare della prestazione della Juventus di Maurizio Sarri che ha battuto 2-1 il Verona. Non è questione di «sarrismo». Qui non s’è visto neanche «allegrismo» e Allegri sarebbe stato massacrato per la quantità di retropassaggi da mancanza di idee. Passi perdere il filo del gioco, ma la mentalità no. Il Verona ha giocato alla pari ...

Juventus - Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio : Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato ...

Juventus - secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe Harvetz nel mirino : La Juventus, nonostante l'attenzione principale sia sul calcio giocato e quindi su Serie A e Champions League, continua a lavorare sul mercato con l'intento si di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ma allo stesso tempo di individuare quelle pedine che potrebbero diventare utili e, quindi, incrementare il livello qualitativo della rosa in vista della prossima stagione. Si parla dei possibili parametri zero che potrebbero ...

Juventus - l'Al Rayyan sarebbe in vantaggio per Mandzukic : In casa Juventus si sta lavorando per definire il futuro di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero la scorsa settimana non è stato convocato per la partita contro la Fiorentina proprio perché è al centro di alcune trattative. In particolare, sarebbero due le squadre interessate al centravanti croato, ovvero Al Gharafa e Al Rayyan. I due club del Qatar, dunque, si starebbero contendendo il giocatore juventino, con la società di Doha che in ...

Calciomercato : la Juventus sarebbe sulle tracce dell’esterno Meunier del Psg : Questa sera, la Juventus sarà in campo per sfidare l'Atletico Madrid ma i bianconeri in questo periodo sono anche al lavoro sul fronte mercato. Fabio Paratici sta cercando di trovare una soluzione per Mario Mandzukic che sembra essere in uscita. Ma la Juve pensa anche alle entrate e valuta quelle che possono essere le occasioni a parametro zero. Chi potrebbe liberarsi e potrebbe diventare in occasione low- cost è Thomas Meunier. Il giocatore ...

Dall'Inghilterra - The Sun : la Juve sarebbe interessata a Matic per l'estate 2020 : La stagione calcistica è ormai iniziata e già da questa settimana ritornano anche le coppe europee: nei giorni martedì, mercoledì e giovedì giocheranno Inter, Napoli, Atalanta e Juventus in Champions League, mentre Lazio e Roma esordiranno in Europa League. A tenere banco in questi giorni non è solo il calcio giocato ma anche il calciomercato: le ultime indiscrezioni che arrivano da Torino confermano la volontà bianconera di cedere Mandzukic ...