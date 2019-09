James Hetfield ha problemi di alcol | si ferma tour dei Metallica

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 28 settembre 2019) Improvviso stop per i. Il gruppo ha comunicato di avere dovuto sospendere ilmondiale a causa della dipendenza

truemetalonline : Metallica: James Hetfield ricade nelle dipendenze, entra in clinica - Master_Ciccio : METALLICA: Posticipato il tour in Australia e Nuova Zelanda per via dei problemi di dipendenza di James Hetfield. - il_Conte78 : RT @metal_it: METALLICA, JAMES HETFIELD in riabilitazione per dipendenze, tour posticipato #metallica #jameshetfield: -