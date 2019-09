Giovanni Conversano | Non mi arrendo | Giada sarà mia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Sandra Rondini L'ex tronista, dopo l'umiliante no alla sua proposta di matrimonio nonsi arrende e promette nuove sorprese Ieri durante il programma “Vieni da Me” di Caterina Balivo, l’ex tronistaha ricevuto dalla sua amata,Pezzaioli, quanto di più temuto da chi si dichiara alla donna oggetto dei suoi desideri: un secco No che sotterra per sempre ogni fantasia d’amore. E dire che si era preparato alla grande, con la complicità di Caterina Balivo. Ma la sua proposta di matrimonio organizzata in grande stile non è andata a buon fine esi è trovato a dover riflettere su quella che poteva essere l'occasione amorosa della sua vita. Conosce la sua bella da 9 anni ed era più che pronto al chiederle di fare il grande passo ma qualcosa non ha funzionato perchénon se l'è sentita di dirgli di sì. Inutile il mazzo di rose con cui si è ...

hznll28 : RT @severusmagiustu: Sto guardando la puntata di ieri di #vienidame con Giovanni Conversano (in astinenza televisiva) che parla delle 1000… - ANNAQuercia : Vieni da me, Giovanni Conversano chiede alla fidanzata di sposarlo. E lei risponde: “Vedremo”. Caterina Balivo rima… - Notiziedi_it : Vieni da me, Giovanni Conversano chiede alla fidanzata di sposarlo. E lei risponde: “Vedremo”. Caterina Balivo rima… -