Vieni da Me | Giovanni Conversano fa la proposta di matrimonio alla fidanzata Giada Due

Giovanni Conversano chiede a Giada di sposarlo : imbarazzo a Vieni da me : Vieni da me, Giovanni Conversano chiede la mano a Giada: la risposta sorprende In quest’ultima puntata di Vieni da me, Caterina Balivo ha invitato in studio Giovanni Conversano, il quale, a inizio intervista, ha rivelato di voler chiedere oggi la mano della su fidanzata Giada Pezzaioli, che è dietro le quinte ignara di tutto. Ovviamente quest’ultima non sapeva neppure della presenza del suo compagno in studio, tanto da rimanere ...

Vieni da Me - Giovanni Minoli : "Mia madre una nazista - mi chiamava con un campanello. Nemmeno la Rai..." : Si confessa nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai1 Giovanni Minoli, ex direttore di Rai2 e Rai3: "Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo marito e basta. Una moglie, non era una madre". Una rivelazione dolorosa quella

