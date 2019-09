Microsoft Whiteboard | annunciati i Modelli

Fonte : surface-phone

(Di venerdì 27 settembre 2019)ha da pochi giorni annunciato l’arrivo deiin: si tratta di una feature che imposta il contenuto della pagina in base a diversi scenari di lavoro. Annuncio Oggi siamo lieti di annunciare l’anteprima di nuovinell’appper Windows 10 e iOS che consentiranno alla persone di ideare e collaborare più facilmente. Stiamo iniziando con diversiche consentono scenari di lavoro come il Brainstorming, la pianificazione del progetto, la pianificazione dello sprint Kanban e altro. Altrie funzionalità saranno resi disponibili continuamente nei prossimi mesi.disponibili Brainstorming: collabora con i colleghi per sviluppare nuove idee. Kanban: controlla lo stato dello sprint del tuo team. Retrospettiva: rifletti sugli ultimi lavori. Riunione efficace: esegui una riunione efficiente e inclusiva con i tuoi ...

