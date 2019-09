Fonte : inmeteo

(Di venerdì 27 settembre 2019) In meteorologia con il terminesi indica un particolare fenomeno o condizione del profilo termico verticale dell'atmosfera terrestre caratterizzata da un gradiente termico...

Barcellonameteo : Inversione termica: un fenomeno meteo importante: Nella stagione autunnale e soprattutto in quella invernale vige u… - MRosspach : Inversione termica mattutina ben visibile nello storico del profilo termico di oggi. In valle temperature molto sim… - MRosspach : ?? Inversione termica da irraggiamento che inizia a farsi sentire in valle: +8.3°C nelle #campagne di Volano, +13.1… -