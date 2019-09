F 1 | GP di Russia - Leclerc il più veloce nelle Libere 1

LIVE F1 - GP Russia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Leclerc e la Ferrari per confermarsi davanti. Occhio alla reazione Mercedes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è grandissima attesa a Sochi per verificare le effettive prestazioni dei top team in una prima vera e propria simulazione di qualifica a parità di condizioni e di mescola degli pneumatici. Nel turno ...

F1 - GP Russia 2019 : risultati e classifica FP1. Charles Leclerc precede Max Verstappen - terzo Sebastian Vettel : Si è appena conclusa la FP1 del GP di Russia, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:34.462 andando a precedere di 82 millesimi l’olandese della Red Bull Max Verstappen, il quale sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il motore endotermico. RISULTATO E classifica FP1 GP DI Russia 2019 DI F1 1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:34.462 2) Max Verstappen (Red ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Russia : Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti - Mercedes già staccate [TEMPI] : Il pilota monegasco comincia al meglio la prima sessione di prove libere del Gp di Russia, chiudendo al comando davanti a Verstappen e Vettel. Mercedes già staccate Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, il pilota monegasco ferma il cronometro sull’1:34.462, precedendo di soli 82 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Lapresse Prestazione solida per il giovane driver ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non dovevo reagire così a Singapore - voglio arrivare secondo in campionato” : Charles Leclerc e la delusione di Singapore. Il monegasco si presenta al nastri di partenza del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, ancora con il ricordo del riscontro a Marina Bay. Quel secondo posto ha rattristato Charles, autore della pole position (la terza consecutiva e la quinta stagionale), che già pregustava il terzo trionfo di fila. Le cose sono andate diversamente, la strategia e le abilità del tedesco Sebastian ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non dovevo reagire così a Singapore - voglio arrivare secondo in campionato” : Charles Leclerc e la delusione di Singapore. Il monegasco si presenta al nastri di partenza del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, ancora con il ricordo del riscontro a Marina Bay. Quel secondo posto ha rattristato Charles, autore della pole position (la terza consecutiva e la quinta stagionale), che già pregustava il terzo trionfo di fila. Le cose sono andate diversamente, la strategia e le abilità del tedesco Sebastian ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non vedo l’ora di salire in macchina e capire sa saremo forti anche a Sochi” : Charles Leclerc è pronto a trasformare l’arrabbiatura del GP di Singapore di F1 in energia positiva in vista del prossimo round del Mondiale 2019 in Russia. Quel secondo posto, alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (compagno di squadra), non è piaciuto al monegasco. Sul circuito di Sochi l’occasione di rifarsi. La Ferrari però non ha mai vinto sull’asfalto russo e il prossimo circuito è da considerarsi il feudo Mercedes per ...

Formula 1 – Leclerc crede nei passi in avanti della Ferrari : “fatto progressi! Non vedo l’ora di tornare in macchina in Russia” : Charles Leclerc non vede l’ora di tornare in macchina dopo la doppietta Ferrari di Singapore: le parole del pilota monegasco alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore è finalmente arrivata la doppietta Ferrari tanto sognata e desiderata in questa stagione 2019 di Formula 1: Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la tanto rincorsa vittoria, che mancava ormai da oltre un anno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, ...