Conte vuole una manovra espansiva | Quota 100 e reddito di cittadinanza

Conte : «Se l’Inter vuole diventare forte - deve evitare alti e bassi» : Antonio Conte, conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter: «È la classica partita ci cui abbiamo tantissimo da perdere. Giocare a Marassi – dice Conte – è sempre un’insidia». Elogia l’organizzazione della squadra guidata da Di Francesco. «Si vede il lavoro dell’allenatore. Ha cambiato sistema di gioco in corso d’opera ma ha determinati concetti. Sarà una partita difficile». «Non si parte mai per ...

Conte vuole stringere un patto con gli italiani per combattere l'evasione fiscale : "Mi rivolgo direttamente agli italiani. Agli italiani onesti". È da New York, dove è presente per partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'Onu, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia "una svolta radicale". Chiede ai cittadini "un patto", ovvero quello di accettare un provvedimento complessivo, non una singola misura che "non è mai stato realizzato prima" per risolvere il problema "endemico" dell'evasione. Il premier ...

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Giuseppe Conte - il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 : il 60% degli italiani non vuole il suo governo : Il 60% degli elettori italiani ha un'opinione negativa del governo Conte-bis. È il risultato di un sondaggio Quorum/Youtrend per Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Nel dettaglio, l'esecutivo giallorosso gode dell'approvazione dell'83% degli elettori M5s e dall'84% degli elettori P

Di Maio : “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

Conte vuole rivedere il reddito di cittadinanza : "Bisogna lavorare perché non sia solo assistenziale" : Il reddito di cittadinanza ”è stato criticato perché è stato presentato come una misura meramente assistenziale. Ora però dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza di questo strumento è cercare di recuperare persone che sono emarginate dal mercato del lavoro”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il dialogo con Maurizio Landini al Teatro Apollo a ...

Di Battista scrive agli ex colleghi M5s : “Non vi fidate del Pd”. E a Conte : “Sorpreso da Renzi? Buongiorno! Ovvio che vuole le nomine” : “Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto”. Esordisce così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook. Due settimane dopo la nascita dell’esecutivo Conte 2, sostenuto da 5 stelle e Partito democratico, l’ex deputato e tra i principali esponenti del Movimento ha scritto un lungo intervento con l’obiettivo di mettere in guardia gli ex colleghi sui rischi di stare al governo con gli ...

Giuseppe Conte vuole governare da solo : "Niente più triumvirato. Le decisioni saranno solo le sue" : Giuseppe Conte ora che ha fatto il bis non ha alcuna intenzione di dividere il potere, come fece durante l'esecutivo gialloverde. "D'ora in poi - dicono i suoi - i ritmi e il passo saranno dettati dal Presidente del Consiglio. E non ci saranno neppure riunioni di gabinetto con i leader di Pd e M5s.

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos : Roma, 11 set. (Adnkronos) – “domani sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppe Conte da Bruxelles per chiudere sui sottosegretari già domani, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti di Governo fanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è ...

Conte2 - Fassina : “Bellanova vuole ratifica Ceta? LeU e M5s contrari. Il governo non è monocolore Pd - che ha pure straperso elezioni” : “governo Conte bis? Sarà una maggioranza complicata“. Così il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo (Radio Radicale) circa i suoi rapporti col Pd, partito che lasciò nel giugno del 2015. E spiega: “Nei giorni scorsi sono intervenuto sul ministro Paola De Micheli riguardo alla concessione autostradale ai Benetton, oggi sono dovuto intervenire sul ministro Bellanova che, con ...

Conte vuole i sottosegretari domani - ma possibile rinvio. Malumori nel M5s : Giuseppe Conte punta a chiudere domani la partita dei sottosegretari, ma la lista è ancora tutta da chiudere e quindi ci potrebbe essere un rinvio. Da questa mattina si susseguono riunioni e contatti per cercare di chiudere la lista del governo. Il premier vorrebbe portare le nomine in un Consiglio dei ministri da convocare per domani (indicativamente intorno alle 15) e da Bruxelles ha 'pungolato' le forze di governo. "domani - ha detto - ...

La fiducia al BisConte e Netanyahu che vuole estendere i confini d'Israele : In Italia Il Conte bis ha ottenuto la fiducia anche al Senato. I voti favorevoli sono stati 169, 133 i contrari, e 5 gli astenuti, tra cui Gianluigi Paragone (M5s) e Matteo Richetti (Pd). Il governo ottiene anche il sostegno dei senatori a vita Mario Monti, Elena Cattaneo e Liliana Segre. Gentil