Clima | ai giovani dico che la rivoluzione verde parte dal disprezzo dell’ipocrisia dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nonostante le calde lacrime di Greta Thunberg, i sogni spezzati di una bambina cresciuta troppo in fretta, la sua tenacia e la sua infaticabile lotta, e nonostante ovunque gli ecosistemi collassino, i potenti continuano per la loro strada. La ragazzina svedese, con la sua profonda intelligenza e sensibilità, ha già capito tutto: sa che in questi summit di potenti si dice tutto e il contrario di tutto, si promette e si rinnega tutto, si cambia tutto per non cambiare nulla. E la disperazione le chiude la gola. Prendiamo il nostro buon Giuseppe Conte: oltre a dare un pessimo esempio mangiando hamburger, ha anche raccontato frottole, dicendo che l’Italia si “decarbonizzerà” entro il 2050. Sembra di giocare a tombola, ognuno tira fuori numeri, percentuali, date. Tanto poi nessuno controlla. View this post on Instagram Dopo un’intensa giornata di ...

