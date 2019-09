viaTeulada66 | Mamma Rai si mette in mostra a Roma

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Anja RubikHaider AckermannMissoniJimmy ChooIROOstwald HelgasonMiu MiuGivenchyRag & BoneRoger VivierRai siinnella Città Eterna. E lo fa a Palazzo Venezia con il percorso espositivo– La tua Rai in dieci programmi che hanno fatto storia curato da Fabiana Giacomotti, autrice e docente di fashion studies presso l’Università La Sapienza, con la collaborazione di Teche Rai, del Polo Museale del Lazio e della Direzione Comunicazione Centro di Produzione Rai di. Fino al 29 settembre, un’esposizione che dipinge un ritratto della società massmediatica e dell’evoluzione dell’Italia attraverso le trasmissioni cult che sono state, e sono, protagoniste dei palinsesti della televisione pubblica. Il Musichiere, Studio Uno, L’altra domenica, Quelli della notte-Indietro tutta! con la satira da salotto ad alto tasso di gradimento e divertimento, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.