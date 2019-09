Taranto | professore di ginnastica salva la vita a un 17enne in arresto cardiaco

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lavinia Greci L'adolescente si è sentito male durante la corsa di riscaldamento nell'ora di educazione fisica, ma l'intervento dell'uomo ha permesso che il giovane non morisse È statoto dalla prontezza e dalla lucidità del suo insegnante di scienze motorie, che non appena lo ha visto sentirsi male è intervenuto e ha fatto in modo che non morisse. È accaduto in queste ore, a mezzogiorno, in una scuola di. All'istituto Iiss Pacinotti, la classe stava iniziando la sua ora di educazione fisica, con una lenta corsa di riscaldamento, quando all'improvviso un alunno di 17 anni si è accasciato a terra, senza rispondere più. È stato in quel momento che Mauro Alessando, il docente diha chiamato il 118 e, nel frattempo, ha iniziato subito il massaggio. Secondo quanto riportato da Repubblica, per circa 9 minuti, il docente ha continuato a effettuare ...

