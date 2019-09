No non è la BBC | Renzo Arbore torna su Rai 2 dal 26 settembre per ricordare Gianni

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 26 settembre 2019) No non è la BBC su Rai 2ricordaBoncompagni Una serata unica tra amici perun amico della tv. Carlo Freccero, direttore fino a novembre di Rai 2, ha convintoa rendere omaggio aBoncompangi. Nasce così la serata unica e speciale No Non è la BBC, tre ore di programma in onda giovedì 26su Rai 2 alle 21:05 e in streaming contemporaneo su RaiPlay dove poi il programma resterà disponibile. Il programma è stato girato nella sede di Via Asiago 10, teatro delle prime e importanti “malefatte” die Boncompagni., che si conobbero in Rai, fra i banchi di un esame per maestri programmatori di musica alla radio, partirono subito con l’inaspettato e grande successo di Bandiera Gialla che trasformò la radiofonia, destinata a sembrare sorella maggiore, più vecchia e meno importante della TV, aprendola al mondo dei ...

