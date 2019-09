Mattel lancia le bambole senza genere | ' Creatable World' per abbattere gli stereotipi

Mattel lancia le bambole unisex per giocare in libertà e senza etichette : Il vicepresidente: “I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l’impatto positivo dell’inclusività, abbiamo ideato Creatable World”

Mattel lancia sul mercato le bambole unisex per combattere gli stereotipi di genere : Giocare in libertà, senza stereotipi di genere ed etichette prestabilite. Mattel ha lanciato oggi, nel mondo, una nuova linea di bambole personalizzabili, “Creatable World” per lasciare ispirare bambini e bambine con differenti opzioni di abiti, accessori, parrucche, capelli lunghi o corti, gonna, pantaloni o quant’altro la fantasia suggerirà.“I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il ...