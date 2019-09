Manovra economica | è il momento di sbilanciarsi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ad ore (teoricamente entro il 27, ma slitterà) il governo dovrà far conoscere la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF). C’è attesa da questo primo documento economico del nuovo governo: sono in corso di elaborazione la misura per la sterilizzazione (parziale o totale) delle clausole di salvaguardia (l’aumento dell’Iva), il taglio del cuneo fiscale e qualche aumento degli stanziamenti per l’istruzione e il welfare. Di flat tax non si parla più e già questo un primo risultato. Si è parlato invece di un taglio del 10% dei sussidi ambientalmente dannosi, ma il decreto del ministro Costa si è subito arenato.La Nota di aggiornamento è importante non solo perché potremo capire come sarà la prossima legge di bilancio, ma se ci sarà un cambio di rotta delle politiche del governo sul fisco, gli ...

