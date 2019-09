Inter a caccia di record | solo due volte così bene all’inizio | il traguardo è importante

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista dell’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Inter - Conte e Marotta sarebbero a caccia della talpa all'Interno dello spogliatoio : In casa Inter ha fatto molto discutere in queste ore la presunta discussione avuta all'Interno dello spogliatoio tra il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, e il centravanti belga, Romelu Lukaku. Alcuni hanno riportato di una discussione all'Intervallo tra Inter e Slavia Praga, qualcun altro ha sottolineato come l'episodio sia accaduto al triplice fischio finale della gara di Champions League. Cose da spogliatoio, come ha sottolineato Stefan ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 1-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : si riparte dopo l’Intervallo - Dzeko e compagni alla caccia del raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ GOL ANNULATO A Dzeko! Fuorigioco del bosniaco, che aveva corretto il tap-in maldestro di Zaniolo. 54′ Confusione al centro dell’area giallorossa: rinvio a campanile di Diawara, uscita errata di Pau Lopez. Per fortuna l’assistente ravvisa un offside riconsegnando la palla alla compagine capitolina. 53′ Incomprensione tra Fazio e Pau Lopez, altro angolo per gli ...

Inter-Udinese 1-0 : De Paul si fa cacciare - Sensi incorna il primato in classifica : Nerazzurri a punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Tudor non sfigura ma l’argentino la lascia in inferiorità per quasi un’ora

Caccia dell’Aeronautica Militare Intercetta sui cieli di Venezia ultraleggero tedesco senza piano di volo : Un Caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo questa mattina dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un ultraleggero tedesco decollato dall’Austria e diretto in Italia senza essere in possesso del previsto piano di volo, documento che ogni velivolo proveniente da uno Stato estero e diretto nello spazio ...

Aereo di linea dell’Arabia Saudita perde il contatto radio nei cieli italiani : due caccia dell’Aeronautica decollati per Intercettarli : Due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati poco dopo le ore 15:00 dalla base aerea di Gioia del Colle per intercettare un velivolo Boing777 della compagnia SAUDI AIRLINES che durante il sorvolo dello spazio Aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico Aereo (ATC). Il velivolo civile, partito da Parigi Charles de ...

Russia - F-18 Nato Intercetta l’aereo del ministro della Difesa. Respinto da caccia del Cremlino : Un F-18 della Nato (nel caso specifico un aereo spagnolo) si è avviciNato troppo al Tu-214 su cui era imbarcato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nei cieli sopra le acque internazionali del mar Baltico. Una presenza indesiderata subito respinta dai due Su-27 russi dalla flotta del Baltico. A diffondere le immagini delle manovre dei Top-gun è stato il ministero della Difesa della Russia L'articolo Russia, F-18 Nato intercetta ...