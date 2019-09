Francesco | io un Papa tentato assediato | è importante che preghiate per me

Fine vita - malato di Sla scrive a Papa Francesco : “Talvolta morire è l’unica scelta” : "Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore rimane facendoti impazzire, allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita: andartene". È un passaggio della lettera che Gianfranco Bastianello, un 63enne malato di Sla da quando ne aveva 14, ha inviato a Bergoglio.Continua a leggere

Vittorio Sgarbi mette Papa Francesco sotto accusa : "Silenzio su una sentenza di morte" : "Possibile che il Papa non dica nulla a difesa della vita? Possibile che non abbia nulla da dire sulla sentenza della Consulta che apre le porte al 'suicidio di Stato'. Non possiamo lasciare che a decidere della vita sia un Tribunale con una sentenza di morte!". Vittorio Sgarbi si pronuncia così con

Malato di Sla scrive a Papa Francesco : "Quando il dolore ti fa urlare - puoi solo andartene" : "Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore resta facendoti impazzire. Caro Papa Francesco allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita, andartene". Gianfranco Bastianello, 63 anni, è Malato di Sla da quando ne aveva 14. Ha inviato al Santo Padre una lettera in merito alla decisione della Consulta di depenalizzare, in alcune circostanze, il suicidio assistito.

Nek e Andrea Bocelli con Papa Francesco per l'associazione benefica Nuovi Orizzonti (video) : Nek e Andrea Bocelli con Papa Francesco in occasione di una visita del Pontefice all'associazione benefica Nuovi Orizzonti. Nek ha cantato il brano Se Non Ami, rilasciato nel 2009 e ha poi condivido l'esibizione chitarra e voce sui social raccontando le emozioni a caldo e ringraziando Nuovi Orizzonti per l'opportunità: "È stato un onore, grazie a Nuovi Orizzonti per questa occasione e per tutto ciò che fa".

Papa Francesco : “Gola e lussuria non sono peccati gravi. Il clericalismo - fissato con il sesso - è una vera perversione nella Chiesa” : Gola e lussuria non sono peccati gravi. Ad affermarlo è Papa Francesco che ha sottolineato come a causa del clericalismo “ci si concentra sul sesso e poi non si dà peso all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne”. Parole che Bergoglio ha pronunciato a porte chiuse durante l’incontro avuto con i suoi confratelli gesuiti nella nunziatura apostolica in Mozambico, in occasione del suo recente quarto viaggio in Africa, e ...

Papa Francesco - sfregio ai sovranisti : "Vogliono bloccare il meticciato e sterilizzare razza e famiglia" : "Si vuole bloccare quel processo così importante che dà vita ai popoli e che è il meticciato. Mescolare ti fa crescere, ti dà nuova vita. Sviluppa incroci, mutazioni e conferisce originalità". Papa Francesco, in una intervista a La Repubblica, insiste sull'importanza dell'immigrazione che porta al m

La storia di Francesco : “Vi racconto mio figlio Tommi - 5 anni e disabile. Sono un papà fortunato” : Francesco Cannadoro, 37 anni e creatore della pagina Facebook "Diario di un padre fortunato", diventato anche un sito, ha raccontato a Fanpage.it come è nata l'idea di condividere sul web la disabilità di suo figlio Tommaso, che oggi ha 5 anni: "Tommi è un senza diagnosi, ha una microcefalia che dipende da qualcosa che deve ancora essere accertato, ma non può camminare né vedere. Scrivo le nostre avventure quotidiane per condividere e informare: ...

Papa Francesco - al Sinodo che può cambiare la storia convoca 2 nomi clamorosi : terremoto in Vaticano : Fari puntati sul Sinodo panamazzonico. Un Sinodo, che si terrà ad ottobre, che potrebbe stravolgere il corso della storia del Vaticano contemporaneo. Anche perché ci saranno due padri sinodali convocati da Papa Francesco meritevoli della massima attenzione. All'ordine del giorno, ricorda alessioporc

Papa Francesco : "La ricchezza è lo sterco del diavolo - le relazioni valgono più delle cose" : L'esortazione di Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro: "'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute".

"Le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze" - dice Papa Francesco : "La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta: 'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro, commentando la parabola del fattore disonesto.