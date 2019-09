Blocco dei farmaci con ranitidina | AIFA | “Attenzione agli elenchi errati | ecco la lista

La Russa con Milano sul Blocco dei monopattini elettrici : Geronimo La Russa , presidente Automobile Club Milano , è favorevole alla decisione del Comune di inviare una diffida ai gestori di noleggio di monopattini elettrici in città a proseguire l’attività, con l’intimazione di rimuoverli tutti. “Oltre che di buon senso, una decisione necessaria. Il sindaco Sala fa bene a non farsi prendere da una moda pericolosa […] L'articolo La Russa con Milano sul blocco dei monopattini elettrici ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Paola Egonu la stella - confermato il Blocco dei Mondiali : L’Italia si sta preparando per l’appuntamento più importante della stagione, il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale di Volley femminile scenderà in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare nell’ordine Kenya, Belgio e Olanda. Si tratta di un girone abbastanza complesso per le azzurre, obbligate a vincere il raggruppamento per staccare immediatamente il pass per i Giochi ...