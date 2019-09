Totti e Fedez | al via una nuova avventura | insieme in un reality?

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019)FrancescoL'attrice Diana Del BufaloLo youtuber Luis SalL'attore Cristiano CaccamoEra abituato a rapide serpentine, slalom ubriacanti per liberarsi dei difensori avversari. Adesso, Francesco, è chiamato a una fuga diversa, lunga due settimane, per scampare alla cattura da parte di implacabili nemici. Secondo i rumors che circolano da settimane, infatti, lo storico ex capitano della Roma prenderà parte a «Celebrity Hunted», la versione italiana dello show britannico che andrà in onda su Amazon e in cui alcune star – munite solo di un kit di sopravvivenza e una carta di credito – scappano da un gruppo di agguerriti cacciatori. Il condizionale resta d’obbligo visto che notizie certe non ce ne sono e alcuni fan – ancora in attesa della sitcom Casacon la moglie Ilary Blasi – potrebbero rimanere delusi. Per le ufficialità basterà però aspettare ...

