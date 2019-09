Temptation Island Vip | Nathaly Caldonazzo nervosa | è colpa di Andrea?

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 25 settembre 2019)pensierosa sui social dopoVip: lo sfogo, subito dopo la sua partecipazione aVip 2019, è tornata attiva su instagram. E ogni giorno posta foto e video della sua vita privata. Proprio poche ore fa la donna ha pubblicato un video nelle sue storie in cui si è mostrata abbastanza pensierosa per un qualcosa che è costretta a fare oggi.diVip non ha voluto rivelare cosa debba fare di così gravoso, limitandosi a confessare senza tanti mezzi termini quanto segue: “Mi tocca fare questa cosa…Purtroppo nella vita non sempre si può decidere tutto…Sono un po’ nervosetta…”farà presto chiarezza?Vip,Ippoliti: oggi il confronto a UeD? Come molti sapranno oggi verrà registrata una nuova puntata del ...

trash_italiano : #TemptationIslandVip, sviluppo choc: la moglie di Andrea Ippoliti lascia un commento su Instagram e lo asfalta - emmidelmonaco : Sto guardando la reaction di temptation island vip di Anthony IPant’s in corriera e sto soffocando per non ridere c… - tambihicas : Io lo capisco il trash, mi fa sbragare dal ridere, ma raga Temptation Island us pu bria ver, è un aborto di programma -