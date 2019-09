Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Non solo temi come il professionismo per le donne e altri progetti, nell’inche sta andando in scena oggi tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente dellaGabriele Gravina si parlerà anche del, dopo la dura reprimenda da parte di Gianni Infantino, presidente Fifa. Come riporta Repubblica, lasottolineerà che … L'articoloil

SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Idea Figc contro il razzismo: riconoscimento facciale allo stadio - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Idea Figc contro il razzismo: riconoscimento facciale allo stadio - MarcoLe86931402 : RT @CalcioFinanza: Idea Figc contro il razzismo: riconoscimento facciale allo stadio -