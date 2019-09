Eleni Antoniadou | scienziata star diventa Barbie Poi si scopre che il suo cv è falso

Eleni Antoniadou - la Mattel crea una Barbie in onore della scienziata : poi si scopre che il suo cv era falso : Aveva avuto l’onore di essere inserita dalla Mattel tra le “Sheroes“, la linea di Barbie dedicata alle grandi donne di ieri e oggi: anche lei, infatti, aveva avuto la sua bambola-sosia, al pari dell’attivista Rosa Parks e dell’artista Frida Kahlo, come riconoscimento per i suoi meriti e il suo impegno nella ricerca medica. Per qualche tempo la scienziata greca Eleni Antoniadou, 31 anni, era stata elogiata e ...