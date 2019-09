Beta da record per Call of Duty | Modern Warfare

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Activision ha confermato oggi che la recentediof®:® è diventata la più grande nella storia diof, facendo registrare il maggior numero di utenti, il maggior numero di ore giocate e il picco più alto di giocatori simultanei su PlayStation 4, Xbox One e PC combinati. Milioni di giocatori hanno scaricato e giocato la, che è stata disponibile per due fine settimana consecutivi, a partire da giovedì 12 settembre a lunedì 23 settembre. Laincludeva il crossplay, consentendo ai giocatori di giocare insieme su PS4, Xbox One e PC per la prima volta nella storia del gioco. “Abbamo l’obiettivo di fornire la migliore esperienza online possibile e ciò include la possibilità di riunire la community con il crossplay”, ha affermato Patrick Kelly, direttore ...

