Tariffe : da ottobre luce +2,6%,gas +3,9%

Arrivano nuovi rincari per le bollette dellae del gas: dal primo, secondo quanto ha stabilito l'Arera, l'elettricità aumenterà del 2,6% e il metano del 3,9%. A pesare sono l'andamento stagionale e lo scenario internazionale, con il calo della produzione di gas olandese e le restrizioni all'accesso ad alcuni gasdotti, ma anche le fiammate del petrolio legate agli attacchi alle piattaforme petrolifere. Nel 2019, tuttavia, la spesa delle famiglie risulterà sostanzialmente invariata sul 2018 (+1%).(Di martedì 24 settembre 2019)

