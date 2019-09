Processo Spada | tre ergastoli ai membri del clan «È associazione mafiosa»

Processo clan Spada - Corte d'Assise : associazione mafiosa - 3 ergastoli : Il clan Spada costituisce "un' associazione per delinquere di stampo mafioso". Lo ha deciso, dopo 10 ore di camera di consiglio, la Corte d'assise di Roma nel Processo , celebrato nell'aula bunker di Rebibbia, a carico di 24 imputati legati alla famiglia di Ostia. Tre ergastoli Condannati alla pena dell'ergastolo Carmine Spada , detto "Romoletto", Roberto Spada - già condannato per la vicenda della testata ad un ...

Roma - Processo clan Spada : insultata in aula la giornalista Federica Angeli : La pubblica accusa ieri 9 settembre, presso l' aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma , ha chiesto una condanna esemplare per i presunti boss del clan Spada di Ostia. Tre infatti sono le richieste di ergastolo per Carmine, Ottavio e Roberto Spada . L'accusa nei loro confronti, così come verso una ventina di altri imputati, è di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il sodalizio criminale avrebbe compiuto una serie di reati, tra cui ...

