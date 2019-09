Migranti | Conte contro Salvini | “Accordo di Malta dimostra che litigare e provocare è

Migranti - Conte da New York : a Malta svolta storica - ora al lavoro sui rimpatri : «Una svolta». La definisce così Giuseppe Conte l'intesa sui Migranti raggiunta a Malta dal ministro Lamorgese. Il premier, che da New York posta su Twitter una foto nel cuore...

SPILLO/ Migranti e manovra - i 2 paradossi che tengono sulle spine il Conte 2 : Il Conte 2 deve a Salvini l'attenzione europea su tema Migranti e le finte aperture sulla manovra. Ma se qualcosa va storto?

**Migranti : Salvini - ‘Conte o ci è o ci fa’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “O ci è, ed è grave, perché fa il presidente del Consiglio temporaneamente; o ci fa, ed è ancora più grave, perchè i numeri dicono che la riapertura dei porti sta aumentando le partenze e gli sbarchi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post, commentando le affermazioni di oggi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia di immigrazione. “Quindi – ha aggiunto ...

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione Migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Migranti : Cecilia Strada - 'Conte stracci accordi con la Libia' : Palermo, 23 ser. (AdnKronos) - "E' vero, premier Conte, che sono "centinaia" i "contenuti" dalla Libia: oggi il 57% di chi scappa via mare viene intercettato e riportato indietro dalla cd Guardia Costiera. Riportato a lager, torture, trafficanti. Non c'è da vantarsi: c'è da stracciare gli accordi co

Conte sui Migranti : "Non darò tregua a Macron" : Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ...

Migranti - Conte sul palco Fratelli d’Italia raccoglie fischi : “Salvini isolato pure da Orban”. I militanti : “Elezioni” : Ospite in casa di Fratelli d’Italia per la tradizionale festa di Atreju, in una platea di militanti non certo politicamente vicina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ora sorretto da una maggioranza Pd-M5s-Leu più Italia Viva di Renzi, alla fine evita grandi Contestazioni. Anche se qualche fischio non è mancato soprattutto sui temi sui quali la platea di FdI è più intransigente, a partire da quello Migranti: “Questo ...

Sbarchi Migranti - il sospetto di Salvini : 'Conte ha svenduto i confini per qualcos'altro' : Zingaretti aveva annunciato che, in vista dell'intesa con il Movimento Cinque Stelle, il nuovo esecutivo giallorosso avrebbe tracciato una linea di discontinuità rispetto a quelle che erano state le politiche messe in atto. Il riferimento andava naturalmente a buona parte delle politiche sostenute dalla Lega e con discreta probabilità si riferiva anche e soprattutto al modo di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. Non è un mistero che, con ...