Mark Hoppus dei Blink 182 confessa | “La band andava meglio quando c’era Tom Delonge”

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) La verità espressa dadei182 è qualcosa di scontato, ma la sua confessione rafforza ciò che negli anni è passato di bocca in bocca tra i fan dellac'era Tom Delonge la. Il bassista e frontman della formazione californiana si è raccontato durante un'intervista a Vogue, a pochi giorni dall'uscita del nuovo album Nine. Durante l'intervista,ha ricordato l'affinità che i182 avevano nel periodo di Enema Of The State, il fortunato contenitore di Adam's Song, All The Small Things e, soprattutto, What's My Age Again?. Tom Delonge lasciò lanel 2015 per occuparsi del suo progetto Angels & Airwaves, e dal suo allontanamento i182 hanno pubblicato gli album California (2016) e, appunto, Nine. Al suo posto è subentrato Matt Skiba, già frontman degli Alkaline Trio e amico della. ...

