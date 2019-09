Koulibaly e Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona | ma De Laurentiis non vuole rinunciare

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Eric Abidal, team manager del, era presente in tribuna domenica a Lecce per questioni che riguardano il club pugliese. Ma secondo i quotidiani c’erano anche altre ragioni dietro la sua presenta. Abbiamo già scritto, come riportava il Mundo Deportivo, che ilnon nasconde le sue attenzioni nei confronti di. La Gazzetta infatti riporta L’ha seguito con attenzione riempiendosi gli occhi nel vederlo comandare a centrocampo con quelle movenze che sono del grande giocatore. Magari, rientrando a, ne parlerà coi suoi dirigenti ma resterà una chiacchierata in famiglia, perché è considerato tra gli incedibili da Aurelio De. Nel progetto Fabián non si tocca: se peril presidente s’è detto disposto a valutare una proposta indecente, per il centrocampista non prenderebbe in considerazione nemmeno quella Ma anche ...

napolista : #Koulibaly e #FabianRuiz nel mirino del #Barcellona, ma #DeLaurentiis non vuole rinunciare a nessuno Il team manag… - zazoomblog : CorSport: Napoli-Cagliari tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano - #CorSport: #Napoli-Cagliari… - napolista : CorSport: #NapoliCagliari, tornano #Mertens e #Lozano. Fabian e #Koulibaly riposano Il centrocampo ritrova… -