Golf – Safeway Open | Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour dopo un mese | che

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) L’azzurronel PGAad undall’ultima apparizione, sfidando Mickelson e Thomas nelnel PGAoltre undall’ultima apparizione, prendendo parte al, terzo torneo della stagione 2019/2020 in programma al Silverado Resort&Spa di Napa in California. Sebbene alcuni big non abbiamo ancora ripreso e altri siano impegnati in Europa, il field presenta bei nomi come quelli, oltre che dell’azzurro, di Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay e Phil Mickelson. Al via anche Harris English e Jim Furyk, gli australiani Adam Scott e Marc Leishman, il giapponese Hideki Matsuyama, il canadese David Hearn, il colombiano Sebastiab Muñoz, vincitore la scorsa settimana del Sanderson Farms Championship, e il coreano Sung-jae Im, “rookie of the year” 2018-2019 del PGA, che ha ...

sportface2016 : #Golf | Francesco #Molinari in campo nel #SafewayOpen -