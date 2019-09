Fattura per più prestazioni di servizi | la data da indicare può essere quella dell' ultima

Germania : collasso a settembre per settore maniFattura e servizi : Milano, 23 set. (AdnKronos) – L’attività del settore manifatturiero e dei servizi in Germania ha registrato a settembre un andamento peggiore delle attese, secondo le rilevazioni Pmi di Markit. L’indice composito di Markit, in particolare, scende al livello più basso da ottobre 2012, quasi sette anni. L’indice Pmi Flash Germany Composite scende a 49,1 punti dai 51,7 di agosto. L’indice pmi manifatturiero ...

Legno-arredo - Puglia settima Regione in Italia per Fatturato : La Puglia settima Regione in Italia nel ranking per fatturato, ottava per numero di imprese, ancora settima per numero di addetti

Juventus - mostruoso effetto di CR7 : Fatturato da record per Agnelli : Juventus – Mentre la Serie A sta per ricominciare dopo la sosta per le Nazionali, proprio con la Juventus che darà il via nella sfida contro la Fiorentina, la società bianconera può già festeggiare un successo del club dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del […] More

Mamma posta sui social la Fattura delle spese pagate all’ospedale dopo aver partorito - ha pagato anche per abbracciare il figlio appena nato : Una Mamma americana ha postato sui social, perché sconvolta, la fattura di quello che ha dovuto pagare all’ospedale per aver partorito. L’importo totale è molto alto ma lei non discute nulla tranne una voce: 39,35 dollari per poter abbracciare il bambino. La donna che ha pagato più di 3.000 dollari per il parto cesareo e 61,96 per la “consulenza all’allattamento” non ha avuto nulla da ridire ma, quando è arrivata alla voce “skin to skin“, ...

Verona. Recupero dell’ex ManiFattura Tabacchi affidato ad archistar norvegesi : Sarà lo studio di architettura Snøhetta a progettare l’intero intervento di Recupero dell’ex Manifattura Tabacchi. Alle archistar norvegesi, che hanno

Vodafone presenta nuovi sconti e voucher alternativi al rimborso per la Fatturazione a 28 giorni : Vodafone incrementa le opzioni alternative al rimborso relativo alla fatturazione a 28 giorni, aggiungendo nuovi sconti e nuovi voucher. L'articolo Vodafone presenta nuovi sconti e voucher alternativi al rimborso per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.