Fonte : quattroruote

(Di martedì 24 settembre 2019) La procura di Stoccarda ha comminato unadi 870dialla. L'ammenda chiude un'indagine avviata dalle autorità tedesche dopo aver riscontrato lafunzioni di vigilanza nel dipartimento di certificazione del gruppo. Migliaia di veicoli. La procura, in particolare, ha rilevato l'infrazionein decine di migliaia di veicoli diesel dal 2008 e quindi avviato un'indagine che ha portato oggi alla. Si tratta di un importo comunque inferiore al miliardo diindicato nei mesi scorsi dalla stampa tedesca. Per i pm, le violazioni avevano consentito alla Mercedes di ottenere "le autorizzazioni ufficiali per i veicoli diesel, nonostante ledi ossido di azoto non rispettassero i requisiti normativi".Nessun ricorso. La, comunque, ha deciso di non presentare ricorso pur di chiudere ...

solomotori : Daimler accetta multa da 870 milioni di euro per Dieselgate - dinoadduci : Daimler - Multa di 870 milioni di euro per violazione delle norme sulle emissioni - 24finanza : Dieselgate, vertici sotto accusa in Germania. Maxi multa per Daimler -